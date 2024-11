Gıda saklamanın püf noktaları: Yiyeceklerinizi bozulmadan nasıl saklayabilirsiniz?

TAZE ETLER

Taze et saklarken hava, en büyük risk faktörüdür. Et, tavuk ve balık gibi çiğ ürünleri hava geçirmez torba ya da kaplarda saklayın. Çiğ etler, buzdolabının en alt rafında bir tabağa yerleştirilmelidir. Böylece, et suyunun diğer yiyeceklere damlaması engellenir.