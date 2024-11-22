Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gıda saklamanın püf noktaları: Yiyeceklerinizi bozulmadan nasıl saklayabilirsiniz?

        Gıda saklamanın püf noktaları: Yiyeceklerinizi bozulmadan nasıl saklayabilirsiniz?

        Her yıl tonlarca yiyecek, yanlış saklama yöntemleri nedeniyle çöpe gidiyor. Siz de gıda israfını azaltmak ve mutfakta düzeni sağlamak istiyorsanız, bu önerilere göz atın!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yiyeceklerinizi doğru şekilde saklamak, onların taze kalmasını sağlamak ve israfı en aza indirmek için son derece önemlidir. İşte yiyeceklerin ömrünü uzatmanıza ve mutfakta daha ekonomik olmanıza yardımcı olacak bazı pratik ipuçları!

        2

        BUZDOLABINDA YİYECEKLER NASIL SAKLANIR?

        Bakteri üremesini engellemek için buzdolabınızın sıcaklığının 5°C'nin altında olması gerekir. Optimum sıcaklık ise 3°C olmalıdır. Bu sıcaklık, gıdalarınızın taze kalmasını sağlar ve buz kristali oluşumunu önler.

        3

        Buzdolabınızda yerleşik bir termometre yoksa, bir cihaz termometresi edinerek sıcaklığı düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Buzdolabı, özellikle bozulabilir yiyecekler için yüksek riskli bir alandır. Bazı bakteriler buzdolabında bile çoğalabilir ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. İşte bazı temel gıdalar ve doğru saklama yöntemleri:

        4

        SÜT ÜRÜNLERİ

        Süt ürünlerini buzdolabının arka raflarında saklayın, çünkü kapak rafları sıcaklık dalgalanmalarına daha açıktır. Açılmamış peynir ve tereyağı, kendi ambalajında saklanabilir.

        5

        Ancak açıldıktan sonra, hava geçirmez bir kapta tutulmalıdır. Yoğurt ve krema gibi ürünler genellikle tekrar kapanabilir ambalajlarda gelir, ancak değilse uygun bir kaba aktarılmalıdır.

        6

        TAZE ETLER

        Taze et saklarken hava, en büyük risk faktörüdür. Et, tavuk ve balık gibi çiğ ürünleri hava geçirmez torba ya da kaplarda saklayın. Çiğ etler, buzdolabının en alt rafında bir tabağa yerleştirilmelidir. Böylece, et suyunun diğer yiyeceklere damlaması engellenir.

        7

        PİŞMİŞ YEMEKLER

        Pişmiş yemekler, olabildiğince hızlı bir şekilde soğuyabilmesi için geniş kaplarda saklanmalıdır. Yemeklerinizi pişirdikten sonra iki saat içinde buzdolabına koymaya özen gösterin.

        8

        BOZULMAYI ÖNLEMEK İÇİN ŞUNLARA DİKKAT!

        Kapakları sık sık açıp kapamayın.

        Pişmiş yemekleri buzdolabına koymadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

        Kullanılan malzemeleri ısınmadan hemen buzdolabına geri yerleştirin.

        9

        ONDURUCUDA YİYECEKLER NASIL SAKLANIR?

        Dondurucu, yiyecekleri uzun süre saklamak için harika bir araçtır. Dondurucu sıcaklığı -18°C olmalıdır. İşte dondurucuda doğru saklama için bazı ipuçları:

        10

        Dondurucuya koymadan önce tüm gıdaları etiketleyin ve tüketim tarihlerini yazın.

        Pişmiş yiyecekleri önce buzdolabında soğutun, ardından dondurucuya koyun.

        Sebzeleri dilimleyip fırın tepsisinde dondurduktan sonra saklama kaplarına aktarın.

        Meyveler dondurulduğunda dokusunu kaybedebilir, ancak tatlı, smoothie veya pişirme için kullanılabilir.

        Kısa sürede tüketemeyeceğiniz ekmek, tereyağı ve süt gibi ürünleri dondurmak ömrünü uzatır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu