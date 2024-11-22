Gıda saklamanın püf noktaları: Yiyeceklerinizi bozulmadan nasıl saklayabilirsiniz?

Buzdolabınızda yerleşik bir termometre yoksa, bir cihaz termometresi edinerek sıcaklığı düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Buzdolabı, özellikle bozulabilir yiyecekler için yüksek riskli bir alandır. Bazı bakteriler buzdolabında bile çoğalabilir ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. İşte bazı temel gıdalar ve doğru saklama yöntemleri: