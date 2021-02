Amerikan Vogue Dergisi'ne kapak olan Hadid, Manhattan'da bir hastanede doğum yaparsa annesi Yolanda Hadid ve kız kardeşi Bella Hadid'in orada olamayacağını fark ettiğinde planının değiştiğini ifade etti.

Sevgilisi ile birlikte "The Business of Being Born" adlı belgeseli izledikten sonra bunun bir çağrı olduğuna inanan model, evde doğum yapmaya karar verdiğini dile getirdi.