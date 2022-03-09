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Gimbal kameralı telefon Tecno Camon 18 Premier Türkiye’de

Ultra sabit gimbal kameralı, Tecno Camon 18 Premier, Türkiye pazarında satışa çıktı. 60X Hiper yakınlaştırma, 120Hz AMOLED ekran, MediaTek Helio G96 Yonga setini bir araya getiren telefon, sarsıntı önleyici lensle geliyor. 

Gimbal kameralı telefon Tecno Camon 18 Premier Türkiye’de
Gimbal kameralı telefonu Türkiye’de
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HABERTURK.COM

Uzakdoğulu akıllı telefon markası Tecno Mobile, yeni Tecno Camon 18 Premier telefonunu Türkiye pazarına sundu. Sarsıntı önleyici lens ile gelen Tecno Camon 18 Premier, Süper Gece Modu, Selfie Modu gibi özelliklerini yeni ultra sabit Gimbal Kamera, 60X Hibrit Yakınlaştırma ve profesyonel görüntüleme sonuçları elde etmek için geliştirilmiş AI (yapay zekâ) özellikleriyle buluşturuyor.

120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik AMOLED (1080x2400) ekranlı telefonun TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası da bulunuyor. Yeni MediaTek Helio G96 yongasıyla güçlendirilen, yeniden tasarlanmış HiOS 8.0 ara yüzüyle desteklenen Tecno Camon 18 Premier ile ilgili konuşan TECNO Mobile Türkiye Genel Müdürü Hank Li, “Tecno Camon 18 Premier, kullanıcılara yeni bir deneyim sunmak için Ultra Sabit Gimbal Kamera teknolojisini kullanan ilk Tecno ürünümüz. Türkiye pazarında Tecno Spark 6, Tecno Spark 7T&7 Pro ve Tecno Camon 16 & 16 Premier ürünlerimizle birlikte Tecno Phantom X ve Tecno Pova modellerimiz bulunuyor" dedi.

SARSINTI ÖNLEYİCİ LENS

Verilen bilgiye göre Tecno Camon 18 Premier, görüntüdeki sarsıntıları yüzde 300 oranında engelleyen bir lens sistemiyle donatıldı. Ultra-sabitleyici gimbal kameradaki akıllı titreyen lens, harici sarsıntı hareketlerini otomatik olarak iptal ediyor. Bu yeni teknolojinin geniş açılı bir lensle bir araya gelmesiyle Tecno Camon 18 Premier 109 derece geniş açılı çekim yapabiliyor.

TECNO CAMON 18 Premier'in arka kamerası şu üç mercekten oluşuyor. 64 MP ana kamera, genişletilmiş çerçeveli 12 MP Ultra Sabit Gimbal kamera ve seramik tabana yerleştirilmiş 8 MP periskop lens. Telefon, 32 MP ön kamera barındırıyor.

60X HİPER ZOOM

5X periskop lens eşliğinde birden fazla kareye erişen telefon, çözünürlüğü ve netliği artırmak için piksel bilgilerini toplayan Galileo algoritma motorunu kullanıyor. Böylece kullanıcılar 5X optik yakınlaştırma özelliğini 12X'e kadar AI algoritması tabanlı dijital yakınlaştırmayla birleştirerek 60X hibrit yakınlaştırmaya ulaşabiliyor.

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 CPU, 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla donatılan Tecno Camon 18 Premier’in pili ise 4750 mAh gücünde. 33W flaş şarjı destekleyen telefon, 20 dakikada yüzde 50 ve 65 dakikada ise tam şarj oluyor. Gimbal Kameralı Tecno Camon 18 Premier’in Türkiye satış fiyatı ise 8 bin 499 TL olarak açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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