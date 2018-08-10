Gimnasia La Plata - Argentinos Juniors düellosu

Arjantin Premier Lig maçında Gimnasia La Plata ile Argentinos Juniors, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:15. Ev sahibi Gimnasia La Plata, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Argentinos Juniors son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 425 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gimnasia La Plata kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.60, Argentinos Juniors sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Gimnasia La Plata son hafta oynanan Newells Old Boys maçında 2-0 kazandı.

Argentinos Juniors, Velez Sarsfield karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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