Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, ağustostan bu yana birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 4 yıllığına 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Cengiz Ünder, kariyerine yeni bir pencere açarken yeni bir birlikteliğe de başlamıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ayrılan Cengiz Ünder, ağustosta sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Bilge Yenigül ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"İLİŞKİLERİ HAKKINDA YORUM YAPMADILAR" Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, 3 aydır yan yana hiç görüntülenmediler, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını da yayımlamadılar. Ünder ile Yenigül, ilk kez birlikte görüntülendi. Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine giden Ünder ile Yenigül, ilişkileri hakkında yorum yapmadı. REKLAM

FENERBAHÇELİ DİĞER FUTBOLCULAR DA KONSERDEYDİ Fenerbahçeli diğer futbolcular İsmail Yüksek, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci; eşi Gözde Kahveci, İrfan Can Eğribayat; eşi Ceren Arpaçay Eğribayat da konseri seyretti. Bilge Yenigül, Bursa Emine Örnek Anadolu Lisesi’nden dereceyle mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı bölümünden mezun oldu. Yenigül, 2017'de Tarkan’ın Yolla' adlı şarkısının klibinde, 2018'de ise Ata Demirer'in 'Hedefim Sensin'de ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.