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        Haberler Spor Voleybol Giovanni Guidetti: Bu sezon bizim için çok özel - Voleybol Haberleri

        Giovanni Guidetti: Bu sezon bizim için çok özel

        VakıfBank Başantrenör Giovanni Guidetti, Fenerbahçe Medicana'yı geçerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 23:07 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:07
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        "Bu sezon bizim için çok özel"
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        VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, bu sezonun kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

        Giovanni Guidetti ve oyunculardan Cansu Özbay, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana karşısında durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Guidetti, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu sezon bizim için çok özel. Takımımız da bu sezon çok özeldi. Genç bir takım olarak başladık. Çok yeni ve genç bir takımız. Kötü başladık aslında ama yavaş yavaş kendimize geldik. Bu takım gerçekten çok çalışkan. Sürekli öğrenmek istiyorlar. Ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla maç oynadık. Bu yüzden problem çıktı ama buna rağmen sağlık ekibi inanılmazdı. Teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Biz, bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

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        "FENERBAHÇE MEDICANA, İNANILMAZ GÜÇLÜ BİR TAKIM"

        Fenerbahçe Medicana'nın çok iyi bir takım olduğunu aktaran Guidetti, "Fenerbahçe Medicana, inanılmaz güçlü bir takım. Belki biraz problemleri vardı. Yeni antrenörleri Marcello Abbondanza'yı iyi tanıyorum. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Sadece biraz geç geldi. Fenerbahçe kazanmak istiyordu. Gerçekten çok iyilerdi. Burada oynamak çok zor. Cansu Özbay da çok zor bir sezon geçirdi. İlk maçını aralıkta oynadı. Sonra biraz problem yaşadı. Kendisi tam bir kazanan." diye konuştu.

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        Cansu Özbay ise bu sezonun kendisi için zor başladığını anlatarak, "Tam iyileştim derken yeniden sakatlandım. Sonra karın kasımda bir sakatlık oldu. İçimdeki voleybol aşkı beni durduramadı. Ekibe ve beni iyileştirenlere teşekkür ediyorum. Bu MVP ödülünü onlar için alıyorum. Bu performansımı onlara borçluyum." şeklinde konuştu.

        Uzun zamandır kupaya hasret kaldıklarını vurgulayan Cansu, "2 yıldır ligde şampiyon olamıyorduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Ne kadar önde olursanız olun rahatlamamanız gerekiyor. Vazgeçmeyen ve kazanan biz olduk. VakıfBank'ın gerçekten farklı bir ruhu var. Bunu tekrar sahaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Cansu, CEV Şampiyonlar Ligi'nin zor geçeceğini dile getirerek, "Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacağız. İnanılmaz bir takım. En az Fenerbahçe kadar güçlüler. 1-2 gün dinlenip onlara odaklanmamız lazım. Burada kazandığımız şampiyonluk, bize orada motivasyon sağlayacaktır. Umarım orada da ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

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