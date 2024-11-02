Giovanni van Bronckhorst: Hedefimiz galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Mağlubiyet sonrası bugün bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Pazartesi gösterdiğimiz enerjinin aynısını bu maçta da göstermek istiyoruz. İyi hazırlandık. Fırsatlar yaratmak ve gol atmak istiyoruz. Maçın sonunda önemli 3 puan kazanmış olmak istiyoruz.

SAKATLARIN DURUMU... Mert'in dönmesinden dolayı mutluyum, 11'de olmasından memnunum. Paulista, takım idmanlarına başladı ve yarından itibaren takım idmanlarına devam edecek. Malmö maçında veya bir sonraki maçta bizimle olacak. Rashica, takımdan ayrı çalışıyor. Milli aradan önce umarım döner. Önümüzdeki günlerde durumuna bakacağız.