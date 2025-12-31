GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Aslen İzmir, Seferihisarlı olan Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı. 1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayımlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı. 2023 yılında BluTV'de yayımlanan Prens adlı diziyi yazdı ve başrol olarak yer almaktadır.