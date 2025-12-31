Habertürk
        Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli, eşi kim?

        Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli?

        Giray Altınok, 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına jüri olarak katılıyor. Özel konukların sahne alacağı gecede, Giray Altınok performansları değerlendirecek. Bu kapsamda senarist ve oyunculuğuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Giray Altınok'un hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli?" İşte Giray Altınok'un hayatı ve kariyeri...

        Giriş: 31.12.2025 - 21:08 Güncelleme: 31.12.2025 - 21:08
        1

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Özel programıyla ekranlara geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programınada bu sene jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay, Giray Altınok oturuyor. Son dönemde 'Prens ve Var Bunlar' dizileriyle başarılı performansını sürdüren Altınok, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmiyle başladı. Peki, "Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

        2

        GİRAY ALTINOK KİMDİR?

        Aslen İzmir, Seferihisarlı olan Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı. 1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayımlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı. 2023 yılında BluTV'de yayımlanan Prens adlı diziyi yazdı ve başrol olarak yer almaktadır.

        3

        GİRAY ALTINOK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

        Giray Altınok, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi. 21 Eylül 2024'de ise Emir ismini verdikleri bir çocukları olmuştur.

        4

        Filmografisi

        Yıl Yapım Rol Katkısı

        2011 Kaybedenler Kulübü Ressam Hakan Oyuncu

        Labirent Ahmet Oyuncu

        Vücut Doktor Oyuncu

        2013 G.D.O. KaraKedi Sinan Oyuncu

        2014 Tut Sözünü Yalçın Senarist

        2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Mafya Adamı Oyuncu

        2019 Hababam Sınıfı Yeniden Racon Faruk Oyuncu

        Aykut Enişte - Senarist

        2020 Baba Parası Bekçi Oyuncu

        Hanımağa'nın Gelinleri Mustafa Oyuncu

        Çatlak Cafer Oyuncu

        2021 Bize Müsaade Tekin Senarist, Yönetmen, Oyuncu

        Hababam Sınıfı Yaz Oyunları Racon Faruk Senarist, Oyuncu

        Aykut Enişte 2 - Senarist

        Zoraki Misafir - Senarist

        2022 Bana Karanlığını Anlat Oyuncu

        2023 Ölümlü Dünya 2 Şenol Oyuncu

