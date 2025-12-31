Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli?
Giray Altınok, 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına jüri olarak katılıyor. Özel konukların sahne alacağı gecede, Giray Altınok performansları değerlendirecek. Bu kapsamda senarist ve oyunculuğuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Giray Altınok'un hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli?" İşte Giray Altınok'un hayatı ve kariyeri...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Özel programıyla ekranlara geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programınada bu sene jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay, Giray Altınok oturuyor. Son dönemde 'Prens ve Var Bunlar' dizileriyle başarılı performansını sürdüren Altınok, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmiyle başladı. Peki, "Giray Altınok kimdir? O Ses Yılbaşı jürisi Giray Altınok kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...
GİRAY ALTINOK KİMDİR?
Aslen İzmir, Seferihisarlı olan Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı. 1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayımlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı. 2023 yılında BluTV'de yayımlanan Prens adlı diziyi yazdı ve başrol olarak yer almaktadır.
GİRAY ALTINOK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Giray Altınok, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi. 21 Eylül 2024'de ise Emir ismini verdikleri bir çocukları olmuştur.
Filmografisi
Yıl Yapım Rol Katkısı
2011 Kaybedenler Kulübü Ressam Hakan Oyuncu
Labirent Ahmet Oyuncu
Vücut Doktor Oyuncu
2013 G.D.O. KaraKedi Sinan Oyuncu
2014 Tut Sözünü Yalçın Senarist
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Mafya Adamı Oyuncu
2019 Hababam Sınıfı Yeniden Racon Faruk Oyuncu
Aykut Enişte - Senarist
2020 Baba Parası Bekçi Oyuncu
Hanımağa'nın Gelinleri Mustafa Oyuncu
Çatlak Cafer Oyuncu
2021 Bize Müsaade Tekin Senarist, Yönetmen, Oyuncu
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları Racon Faruk Senarist, Oyuncu
Aykut Enişte 2 - Senarist
Zoraki Misafir - Senarist
2022 Bana Karanlığını Anlat Oyuncu
2023 Ölümlü Dünya 2 Şenol Oyuncu