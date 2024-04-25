Giresun'da 19 öğrenci gıdadan zehirlendi
Giresun'un Keşap ilçesinde yatılı pansiyonda kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Giriş: 25.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:27
Keşap ilçesindeki fen lisesinin yatılı pansiyonunda kalan 19 öğrenci, sabah saatlerinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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