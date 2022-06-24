Baba, oğlunu bıçakla öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samet Karaarslan (32), borç-alacak nedeniyle tartıştığı babası Yahya Karaarslan (60) tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli baba, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samet Karaarslan (32)

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç-alacak nedeniyle oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Karaarslan, elindeki bıçakla oğlunu, karın bölgesinden bıçakladı.

Yahya Karaarslan (60)

Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Karaarslan, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Samet Karaarslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.