Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Giresun şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 03.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:43 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL