Giresun Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Giresun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Giresun başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Giresun seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Giresun Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.34 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93.3 oldu. Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 169.071 oyla yüzde 61.16 - Kemal Kılıçdaroğlu: 90.699 oyla yüzde 32.81 - Sinan Oğan: 15.134 oyla yüzde 5.47 - Muharrem İnce: 1.557 oyla yüzde 0.56 aldı. Giresun 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Giresun Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.22 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:10 itibarıyla yüzde 80.4 oranında açıldı. 2023 Giresun milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 144.026 oyla yüzde 62.38 - Millet İttifakı: 77.628 oyla yüzde 33.62 - Ata İttifakı: 2.762 oyla yüzde 1.2 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.085 oyla yüzde 0.47 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 257 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 21:10 itibarıyla 2023 Giresun milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

