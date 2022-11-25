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Giresun´a şehit ateşi düştü

DHA

Giresun´a şehit ateşi düştü


Mustafa KIRLAKHakan KABAHASANOĞLU/GÜCE (Giresun), (DHA)IRAK´ın Kuzey´inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal´ın (21) acı haberi, Giresun´un Güce ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü PençeKilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Şehit Ünal´ın acı haberi, Giresun´un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi´ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal´ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal´ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal´ın, bekâr olduğu öğrenildi. (DHA)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Güce Mustafa KIRLAKHakan KABAHASANOĞLU
2022-11-25 23:27:01

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