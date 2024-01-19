Giresunspor - Çorum FK: 0-3

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Dinçer Demir, Samet Özkul

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Mehmet Keskin (Dk. 80 Arda Kabaca), Enishan Ceylan, Mert Han Kurt (Dk. 86 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Alperen Köşker (Dk. 90+2 Fatih Yılmaz), Muhammet Turhan

ÇORUM FK: Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Suat Kaya), Ologo, Adem Doğan, Süleyman Luş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90+2 Eren Aydın), Ozan Sol (Dk. 73 Ahmet İlhan Özek), Nalepa, Gökhan Karadeniz (Dk. 73 Atakan Akkaynak), Ahmet Sagat (Dk. 86 Verheydt)

GOLLER: Dk. 17 Ahmet Sagat, Dk. 77 Geraldo, Dk. 90+1 Atakan Akkaynak (Çorum FK)

SARI KART: Enishan Ceylan (Giresunspor)

1'inci Ligin 19´uncu haftasının açılış maçında Giresunspor sahasında Çorum FK´ya 3-0 yenildi.

17´nci dakikada Geraldo, aldığı pasla ceza sahasına hareketlendi ve pasını Ahmet Sagat´a verdi. Topu kontrol eden Ahmet Sagat, penaltı noktasından vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarıyı Çorum FK 1-0 önde tamamladı.

56´ncı dakikada ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Mert Han Kurt´un çektiği sert şutta top direği sıyırarak auta çıktı.

68´inci dakikada Giresunsporlu oyuncuların ara pasını kazanan Ferhat, topu Gerolda´ya çıkardı. Arka direğe göndermek istediği pas defanstan sekerek tekrar kendisine gelen Geraldo, topu Ferhat´a aktardı. Ferhat´ın gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

77´nci dakikada Ferhat´ın pasını alan Ahmet İlhan Özek´in, kale önüne yaptığı ortaya arka direkte bulunan Geraldo, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

90+1´inci dakikada Kerem´in pası ile ceza sahasına giren Ahmet İlhan´ın yaptığı ortaya kafayı vuran Atakan topu filelere gönderdi: 0-3

Maç Çorum FK'nın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

2024-01-19 22:19:58

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