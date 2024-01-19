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        Görele, Bulancak ve Espiye'de öğrenciler karnelerini aldı

        Giresun'un Görele, Bulancak ve Espiye ilçelerinde düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:06
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        Görele, Bulancak ve Espiye'de öğrenciler karnelerini aldı
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        Giresun'un Görele, Bulancak ve Espiye ilçelerinde düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Görele Kaymakamı Refik Özsoy, Mimar Sinan İlkokulu'ndaki karne törenine katıldı.

        Yarıyıl tatilinin önemli bir fırsat olduğunu belirten Özsoy, öğrencilere iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

        Özsoy, Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, öğrencilere karne dağıttı.

        Bulancak'taki tören ise Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ünal Koç, öğrencilere karnelerini vererek, iyi tatiller diledi.

        Öğrencilere kitap hediye edilen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Emrullah Guguk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tozlu, İlçe Jandarma Komutanı Ersin Erkut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut da katıldı.

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, öğrencilere karnelerini verdi.

        Tengir, Atatürk Ortaokulu'ndaki törende, özverili ve başarı çalışmalarla dolu bir eğitim öğretim döneminin daha tamamlandığını söyledi.

        Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk'ün de katıldığı tören, öğrencilere karnelerinin verilmesiyle sona erdi.

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