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        Bulancak'ta lise öğrencilerinden okul gazetesi

        Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (BATEM) öğrencilerinin hazırladığı, Gazete BATEM'in 4'üncü sayısı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:36
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        Bulancak'ta lise öğrencilerinden okul gazetesi
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        Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (BATEM) öğrencilerinin hazırladığı, Gazete BATEM'in 4'üncü sayısı yayımlandı.

        Genel Yayın Yönetmenliğini Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kadir Ünal'ın yaptığı gazetenin bu sayısında, okulda gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra matematik, fizik, kimya, edebiyat, tarih gibi derslerin insan hayatındaki rolünü içeren köşe yazıları yer aldı.

        Okul Müdürü Turgut Hacınoğmanoğlu, okuldaki anıların gazete ve dergilerle biriktirilmeye devam edildiğini belirterek, emeği geçerlere teşekkür etti.

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