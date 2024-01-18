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        Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokullara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:31
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        Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü
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        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokullara ziyarette bulundu.

        Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Şehit Hüseyin Tahmaz ve Hasan Ali Yücel İlkokulunu ziyaret eden Tengir, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilere başarı dileyen Tengir, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Ziyaretlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve Şube Müdürü Adnan Yazıcı katıldı.

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