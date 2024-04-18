Giresun'da silahlı kuyumcu soygunu (2)

SOYGUNANI KAMERADA

Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında gerçekleştirdikleri soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yüzleri kar maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca olduğu, iş yerine girişte birinin silahla rastgele ateş ettiği, kuyumcudaki çalışanın ellerini başına doğrultarak çömeldiği ve vitrine yönelen hırsızlardan birinin altınları çantaya doldurduğu yer aldı.

Bu arada çalınan altınların yaklaşık 12 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.