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        Giresun'da silahlı kuyumcu soygunu (2)

        SOYGUNANI KAMERADAGiresun'un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında gerçekleştirdikleri soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:55
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        Giresun'da silahlı kuyumcu soygunu (2)
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        SOYGUNANI KAMERADA

        Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında gerçekleştirdikleri soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yüzleri kar maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca olduğu, iş yerine girişte birinin silahla rastgele ateş ettiği, kuyumcudaki çalışanın ellerini başına doğrultarak çömeldiği ve vitrine yönelen hırsızlardan birinin altınları çantaya doldurduğu yer aldı.

        Bu arada çalınan altınların yaklaşık 12 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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