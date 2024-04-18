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        Giresun'da silahlı kuyumcu soygunu

        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde maskeli ve av tüfekli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çalarak, sokakta gasbettikleri taksiyle kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:25
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        Giresun'da silahlı kuyumcu soygunu
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        GİRESUN’un Bulancak ilçesinde maskeli ve av tüfekli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çalarak, sokakta gasbettikleri taksiyle kaçtı. Soygun sonrası iş yeri çalışanları, şüphelilerin peşinden koşarken çevredeki esnaftan biri, taksinin lastiğine bıçak sapladı. O anlar kameraya yansırken şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi’ndeki H.G.’ye ait ‘Gündoğdu’ isimli kuyumcuda meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli, av tüfeği ile geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra çaldıkları bir miktar altın ve ziynet eşyasını, ellerindeki çantalara doldurdu. Çevrede rastgele tabancayla ateş eden şüpheliler, caddede sürücüsünü yaralayıp, gasbettikleri bir taksiyle kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Soygun sonrası iş yeri önünde yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ve çevredekilerin şüphelilerin peşinden koştuğu, bir esnafın ise gasbedilen taksinin lastiğine bıçak sapladığı, kuyumcu dükkanı sahibinin hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardığı ve gasbedilen taksinin ise hızla uzaklaştığı yer aldı.

        LASTİĞİ PATLAYINCA YAKALANDILAR

        Polis ekipleri, taksinin lastiği patlayınca fazla uzaklaşamayan 2 şüpheliyi ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin polis merkezinde ifadelerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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