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        Giresun'da kuyumcu silahlı iki kişi tarafından soyuldu

        Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:29
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        Giresun'da kuyumcu silahlı iki kişi tarafından soyuldu
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        Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu.

        İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

        Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

        Olay öncesi gasbedildiği iddia edilen taksinin şoförünün yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

        Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

        Öte yandan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Görüntülerde, soyguncuların kaçarak taksiye bindikleri, bir kişinin de peşlerinden koşarak çantayı almaya çalıştığı sırada yere düştüğü anlar yer alıyor.

        Güvenlik güçleri, kaçan silahlı soyguncuları arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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