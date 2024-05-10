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        Giresunspor - Ümraniyespor: 1-2

        STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhanGİRESUNSPOR: Alperen Duman, Arda Kılıç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:00
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        Giresunspor - Ümraniyespor: 1-2
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

        GİRESUNSPOR: Alperen Duman, Arda Kılıç (Dk. 86 Miraç Çakıroğlu), Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 77 Ege Teomete), Lütfü Kara, Emre Nizam (Dk. 56 Şahin Dik), Arda Kabaca (Dk. 77 Berkay Özyazıcı), Muhammet Turhan (Dk. 56 Faruk Can Genç)

        ÜMRANİYESPOR: Onur Yıldırım, Uğur Kaan Yıldız, Mustafa Eser, Cofie, Batuhan Arıcı- Atalay Babacan (Dk. 73 Yusuf Saitoğlu), Siraçhan Nas, Muhammed Mert, Bouali, Emre Demir, Kosoko (Dk. 46 Emrecan Bulut)

        GOLLER: Dk. 58 Mehmet Keskin (Giresunspor), Dk. 21 Siraçhan Nas, Dk. 36 Atalay Babacan (Ümraniyespor)

        1'inci Lig'in 34’üncü ve son haftasında Giresunspor, kendi sahasında Ümraniyespor’a 2-1 yenildi. Giresunspor, gelecek sezon TFF 2.Ligde mücadele edecek.

        21’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Uğur Kaan Yıldız’ın ortası savunmadan döndü. Ceza yayının bulunduğu alana seken topa gerilerden gelen Siraçhan Nas’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        36’ncı dakikada sağ kanattan içeri sokulan Uğur Kaan Yıldız, son çizgiden topu geri çıkardı. Pası alan Atalay Babacan, alt köşeden topu ağlara gönderdi: 0-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        58’inci dakikada Giresunspor’un kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştıramadığı topa Enishan Ceylan vurdu. Kaleciden dönen topu kale önündeki Mehmet Keskin tamamladı: 1-2.

        72’nci dakikada sol çaprazdan içeri sokulan Emrecan Bulut’un sert şutunda topu kaleci Alperen uzaklaştırdı.

        84’üncü dakikada Faruk Can Genç’in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Ege Teomete, topu üzerine gelen kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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