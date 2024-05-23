Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar (2)

        2TUTUKLAMAGiresun'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'i sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        2TUTUKLAMA

        Giresun’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’i sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.O., eşi F.O. ve O.A., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.O. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, F.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Kayıp Durmuş Demir'in Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sakarlık mevkisinde 5 Nisan'da kullandığı 61 DF 043 plakalı kamyonetin kupa kısmının yanmış halde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kurularak güvenlik kameraları, PTS kayıtları incelenmiş, tanık beyanları alınarak teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller neticesinde olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen İ.O., F.O. ve O.A., 21 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin Durmuş Demir’in cesedini uçuruma attıklarını beyan ettikleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde Durmuş Demir'i öldürerek Yağlıdere ilçesi Ekin yaylasında ormanlık alan içerisinde yüksek bir noktadan Ekin Deresine attıklarını beyan etmeleri üzerine bölgeye intikal eden kolluk kuvvetlerince yapılan aramada, Durmuş Demir'e ait ceset ve olay mahallinde elde edilen deliller muhafaza altına alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Giresun'da kayıp kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tu...
        Giresun'da kayıp kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tu...
        GÜNCELLEME - Giresun'da akrabasını öldüren kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Giresun'da akrabasını öldüren kişi tutuklandı
        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrenci...
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrenci...
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak
        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı