Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar (2)
2TUTUKLAMAGiresun'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'i sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.
2TUTUKLAMA
Giresun’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’i sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.O., eşi F.O. ve O.A., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.O. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, F.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Kayıp Durmuş Demir'in Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sakarlık mevkisinde 5 Nisan'da kullandığı 61 DF 043 plakalı kamyonetin kupa kısmının yanmış halde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kurularak güvenlik kameraları, PTS kayıtları incelenmiş, tanık beyanları alınarak teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller neticesinde olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen İ.O., F.O. ve O.A., 21 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Durmuş Demir’in cesedini uçuruma attıklarını beyan ettikleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde Durmuş Demir'i öldürerek Yağlıdere ilçesi Ekin yaylasında ormanlık alan içerisinde yüksek bir noktadan Ekin Deresine attıklarını beyan etmeleri üzerine bölgeye intikal eden kolluk kuvvetlerince yapılan aramada, Durmuş Demir'e ait ceset ve olay mahallinde elde edilen deliller muhafaza altına alınmıştır."
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