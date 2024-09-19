Giresun açıklarında hortum oluştu

Giresun’da gün içinde etkili olan fırtına ve yağışın ardından, Karadeniz’de hortum oluştu. Giresun Adası’nın hemen yanında oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortum, kısa bir süre sonra kayboldu.

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