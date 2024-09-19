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        Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu, vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:15
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        Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu, vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düşen ilçede taşkın nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri yollarda suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlattı. 

        Yağış bölgede aralıklarla sürerken, valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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