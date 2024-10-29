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        Giresun'da lise öğrencisi genç kızın deniz kenarındaki kayalıkta cesedi bulundu

        GİRESUN'un Görele ilçesinde deniz kenarındaki kayalıkta Damla Nur Kavraz'ın (16) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 00:02 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:05
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        Giresun'da lise öğrencisi genç kızın deniz kenarındaki kayalıkta cesedi bulundu
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        GİRESUN’un Görele ilçesinde deniz kenarındaki kayalıkta Damla Nur Kavraz'ın (16) cansız bedeni bulundu.

        İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizkenarındaki kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Kavraz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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