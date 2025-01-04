Olimpik yüzme havuzunda fenalaşan 54'ü çocuk 60 kişi, tedaviye alındı

GİRESUN'da olimpik yüzme havuzunda yüzerken mide bulantısı, kusma baygınlık geçiren 54'ü çocuk olmak üzere 60 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Seldeğirmeni Mahallesi'ndeki Giresun Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Yüzmek için havuza giren farklı yaşlardaki çocukların da aralarında olduğu 60 kişi henüz belirlenemeyen nedenle suda baygınlık geçirdi. Fenalaşan kişilere, havuz görevlileri müdahale edip sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından öğrenciler ve yetişkinler, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenci ve yetişkinleri, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de hastanede ziyaret etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Giresun Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan çağrılarda Giresun merkez Seldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan olimpik yüzme havuzunda senkop (baygınlık) olayları yaşandığı bildirilmiştir. Alınan çağrı üzerine olay yerine sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerimiz, birden fazla kişinin baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. İlk etapta olaydan etkilenen 17 çocuk ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 21 kişi sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere intikal ettirilmiştir. Daha sonra peyderpey kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına müracaat eden 37 çocuk ve 2 yetişkinle birlikte bu sayı 54 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere toplamda 60 kişiye ulaşmıştır. Sağlık ekiplerimizce intikal ettirilen ve kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların tetkik, tedavi ve müşahedeleri devam etmektedir. Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerimiz koordineli bir şekilde olay mahallinde gerekli önlemleri almıştır. Olayın meydana geliş şekli ve nedeniyle ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.