Giresunspor - Karacabey Belediyespor: 1-2
STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Kurtuluş AslanGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Emirhan Şahin, Mehmet Keskin, Arda Kılıç, Arda Kabaca (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Kurtuluş Aslan
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Emirhan Şahin, Mehmet Keskin, Arda Kılıç, Arda Kabaca (Dk. 46 Fatih Yılmaz), Arda Cebeci (Dk. 71 Mirac Çakıroğlu), Barış Gün, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Emre Nizam (Dk. 71 Alperen Köşker)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Furkan Metin, Burak Albayrak (Dk. 46 Furkan Balaban), Furkan Özcan, Serhat Kot, Berke Özgün, Mahmut Bilir (Dk. 72 Emre Oymak), Ali Aydemir (Dk. 62 Koray Yağcı), Batuhan Salman (Dk. 87 Hakan Öztürk), Abdullah Balıkçı (Dk. 87 Furkan Yalçın), Enes Yılmaz
GOLLER: Dk. 43 Emirhan Akçay (Giresunspor), Dk. 17 Furkan Özcan, Dk. 82 Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Alperen Köşker, Fatih Yılmaz, Barış Gün (Giresunspor), Furkan Metin (Karacabey Belediyespor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Giresunspor, Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
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