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        Giresunspor - Karacabey Belediyespor: 1-2

        STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Kurtuluş AslanGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Emirhan Şahin, Mehmet Keskin, Arda Kılıç, Arda Kabaca (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:50
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        Giresunspor - Karacabey Belediyespor: 1-2
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Kurtuluş Aslan

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Emirhan Şahin, Mehmet Keskin, Arda Kılıç, Arda Kabaca (Dk. 46 Fatih Yılmaz), Arda Cebeci (Dk. 71 Mirac Çakıroğlu), Barış Gün, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Emre Nizam (Dk. 71 Alperen Köşker)

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Furkan Metin, Burak Albayrak (Dk. 46 Furkan Balaban), Furkan Özcan, Serhat Kot, Berke Özgün, Mahmut Bilir (Dk. 72 Emre Oymak), Ali Aydemir (Dk. 62 Koray Yağcı), Batuhan Salman (Dk. 87 Hakan Öztürk), Abdullah Balıkçı (Dk. 87 Furkan Yalçın), Enes Yılmaz

        GOLLER: Dk. 43 Emirhan Akçay (Giresunspor), Dk. 17 Furkan Özcan, Dk. 82 Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Alperen Köşker, Fatih Yılmaz, Barış Gün (Giresunspor), Furkan Metin (Karacabey Belediyespor)

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Giresunspor, Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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