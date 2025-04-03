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        Giresun'da üst geçitten düşen Kosova Avrupa Güzeli hayatını kaybetti

        GİRESUN'da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:45
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        Giresun'da üst geçitten düşen Kosova Avrupa Güzeli hayatını kaybetti
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        GİRESUN’da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) hayatını kaybetti.

        Olay, 1 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, iddiaya göre eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi. Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı. Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Güler Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erdoğan’ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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