Giresun'da üst geçitten düşen Kosova Avrupa Güzeli hayatını kaybetti

Erdoğan’ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, 1 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, iddiaya göre eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi. Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı. Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Güler Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GİRESUN’da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) hayatını kaybetti.

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