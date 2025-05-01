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        Giresun'da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

        GİRESUN'un Doğankent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Arda Zeki Patan (19) ve Mustafa Kabadayı (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:00
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        Giresun'da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
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        GİRESUN'un Doğankent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Arda Zeki Patan (19) ve Mustafa Kabadayı (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Doğankent-Kürtün kara yolunun Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.Ö. (31) idaresindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E.'nin (22) kullandığı 28 ACU 659 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.E.'nin kullandığı otomobilde bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan, A.P. ile sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arda Zeki Patan ve Mustafa Kabadayı, kurtarılamadı. F.Ö. E.E. ve A.P.'nin tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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