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        Giresun'da arı sokan çiftçi öldü

        GİRESUN'da fındık bahçesinde arı soktuktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçi Orhan Durdu (71) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:55
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        Giresun'da arı sokan çiftçi öldü
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        GİRESUN’da fındık bahçesinde arı soktuktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçi Orhan Durdu (71) hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Danışman köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan çiftçi Orhan Durdu’yu arı soktu. Kısa süre sonra Durdu fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Durdu, Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Durdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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