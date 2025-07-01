Giresun'da arı sokan çiftçi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Danışman köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan çiftçi Orhan Durdu’yu arı soktu. Kısa süre sonra Durdu fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Durdu, Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Durdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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