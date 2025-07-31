Giresun'da, tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, tünelde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Erdem Çatal (40) ile arkasındaki Gökhan Tiryaki (34), yaşamını yitirdi.
GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde, tünelde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Erdem Çatal (40) ile arkasındaki Gökhan Tiryaki (34), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Asarcık Mahallesi, Eğribel Tüneli’nde meydana geldi. Şebinkarahisar’dan Giresun istikametine seyir halinde olan Erdem Çatal yönetimindeki 06 CKJ 743 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşen Erdem Çatal kaza yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Gökhan Tiryaki ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökhan Tiryaki de kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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