Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi öldü

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Eğribel Tüneli'nde Dereli yönüne giden Erdem Çatal (40) idaresindeki 06 CKJ 743 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ağır yaralanan yolcu Gökhan Tiryaki (34) ise kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da yayladaki silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazes...
        Giresun'da yayladaki silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazes...
        Giresun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Giresun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Espiye'de din görevlilerine yönelik sağlık eğitimi düzenlendi
        Espiye'de din görevlilerine yönelik sağlık eğitimi düzenlendi
        Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak
        Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak
        Giresun'da büyük aile pikniği etkinliği düzenlendi
        Giresun'da büyük aile pikniği etkinliği düzenlendi
        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan, "Dijital Telif Yasası" a...
        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan, "Dijital Telif Yasası" a...