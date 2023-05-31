Giresun'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ve Espiye ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Yolağzı köyü mevkisinde Ç.Y. yönetimindeki 28 ACS 313 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki T.Y, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Espiye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde M.B. idaresindeki 34 GH 2150 plakalı çekici, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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