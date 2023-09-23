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        Giresun'da Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:54
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        Giresun'da Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği organize edildi.

        Yağlıdere Kaymakamlığınca ilçenin Üçtepe Beldesi'ne bağlı Tuğlacık Mahallesi'nde düzenlenen anma programına, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Karadeniz Bölgesinin fethine öncülük eden Ahi liderlerinden de olduğu belirtilen Hacı Abdullah Halife'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

        Şen, programda, "Devletimiz büyüktür, devletimiz güçlüdür çünkü devletimizin temellerinde Hacı Abdullah Halife gibi, Kasım Halife gibi, Şeyh İdris gibi, Yakup Halife gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus gibi hamurlar var, mayalar var. Onlar Anadolu'yu mayaladılar. Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağladılar. O yüzden, o mayalar üzerine kurulu olan bu devlet çok büyüktür, çok güçlüdür." dedi.

        Anma programı, dualar ve yemek ikramıyla sona erdi.

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