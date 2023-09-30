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        Giresunspor-Altay maçının ardından

        Trenyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Altay ile golsüz berabere kalan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, kazanmaları gereken maçı 1 puanla kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:04
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        Giresunspor-Altay maçının ardından
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        Trenyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Altay ile golsüz berabere kalan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, kazanmaları gereken maçı 1 puanla kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaplan, karşılaşma sonrası basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak istedikleri galibiyeti alamadıklarını belirtti.

        Oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Kaplan, "İç sahada direkt rakibimiz olan bir takımla oynadık. Yenmemiz gerekiyordu. Üçüncü bölgede üretkenliğimiz çok zayıftı. Oyuncularımı kutluyorum. Bu ligde puan puandır ama rakibimiz karşısında 2 puan kaybetmek bizi üzdü. Kazanmamız gereken maçı 1 puanla kapattık." dedi.

        - Altay cephesi

        Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise ortaya koydukları mücadeleden ötürü iki takımı da tebrik etti.

        İki takımın da kazanmak için oynadığını ifade eden Göksu, "Ama futbolda böyle oynayıp da kazanamamak var. Puan paylaşıldı. İnanmak önemli. Biz 3 puan için gelmiştik ama deplasmanda 1 puan da bizim için iyidir. İnşallah bundan sonraki maçlarda puanlar kazanıp yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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