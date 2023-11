Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik (Dk. 89 Mehmet Keskin), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Çekdar Orhan (Dk. 69 Mert Han Kurt), Savicevic (Dk. 81 Metin Caner Akbayrak), Kuwas

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Ufuk Budak (Dk. 46 Muhammed Furkan Özkan), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 75 Özgür Sert ), Sefa Akgün (Dk. 75 Shala), Lameira (Dk. 61 Alican Özfesli), Rosheuvel, Eren Tozlu

Gol: Dk. 38 Kuwas (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erol Can Akdağ, Dk. 48 Savicevic, Dk. 77 Furkan Kütük, Dk. 80 Erkan Anapa, 90+4 Mert Han Kurt) (Bitexen Giresunspor)

GİRESUN