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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:15 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:15
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik (Dk. 89 Mehmet Keskin), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Çekdar Orhan (Dk. 69 Mert Han Kurt), Savicevic (Dk. 81 Metin Caner Akbayrak), Kuwas

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Ufuk Budak (Dk. 46 Muhammed Furkan Özkan), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 75 Özgür Sert ), Sefa Akgün (Dk. 75 Shala), Lameira (Dk. 61 Alican Özfesli), Rosheuvel, Eren Tozlu

        Gol: Dk. 38 Kuwas (Bitexen Giresunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Erol Can Akdağ, Dk. 48 Savicevic, Dk. 77 Furkan Kütük, Dk. 80 Erkan Anapa, 90+4 Mert Han Kurt) (Bitexen Giresunspor)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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