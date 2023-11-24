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        Yağlıdere'de voleybol turnuvası düzenlendi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:16
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        Yağlıdere'de voleybol turnuvası düzenlendi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Yağlıdere Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya 9 takım katıldı.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odası takımının birinci olduğu turnuvada, Şehit Enver Şahin Ortaokulu takımı ikinciliği, Üçtepe İlkokulu ve Ortaokulu takımı ise üçüncülüğü elde etti.

        Turnuva sonunda düzenlenen törende, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Albayrak, dereceye giren takımlara kupa ve madalya verdi.

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