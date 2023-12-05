Trabzon'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının cenazesi defnedildi

Trabzon'da bahçede başından silahla vurularak ölen kadının cenazesi Giresun'da toprağa verildi.

Şalpazarı ilçesinin Fidanbaşı Mahallesi'ndeki bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 58 yaşındaki Perihan Dikbaş'ın cenazesi, yakınları tarafından Giresun'un Görele ilçesine getirildi.

Dikbaş'ın cenazesi, Beyazıt köyü Kızılelma Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Şalpazarı'nın Fidanbaşı Mahallesi'nde 4 Aralık'ta, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, Dikbaş'ın başına, O.Y'ye ait evin önünde odun kestiği sırada M.K'nin H.Ö'ye ait ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması sonucu mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan O.Y. ve H.Ö. savcılık ifadesinin ardından salıverilmiş, M.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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