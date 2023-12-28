Giresunspor Antalya'da kampa girecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, takımın ligin 18. haftasında 13 Ocak 2024 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor müsabakasının ardından Giresun'a döneceği kaydedildi.

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