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        Giresunspor Antalya'da kampa girecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:09
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        Giresunspor Antalya'da kampa girecek
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

        Açıklamada, takımın ligin 18. haftasında 13 Ocak 2024 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor müsabakasının ardından Giresun'a döneceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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