Alucra'da üniversite öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Giresun'un Alucra ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.
Giresun'un Alucra ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.
Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulunca Alucra Şehitliği'nde organize edilen etkinlik, Sarıkamış'ta ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için dua edilmesiyle başladı.
Katılımcılar, ellerinde şehit askerlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla ilçe meydanına kadar yürüdü.
Kaymakam Muhammet Cengiz, etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.
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