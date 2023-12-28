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        Alucra'da üniversite öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

        Giresun'un Alucra ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:36
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        Alucra'da üniversite öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü
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        Giresun'un Alucra ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

        Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulunca Alucra Şehitliği'nde organize edilen etkinlik, Sarıkamış'ta ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için dua edilmesiyle başladı.

        Katılımcılar, ellerinde şehit askerlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla ilçe meydanına kadar yürüdü.

        Kaymakam Muhammet Cengiz, etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.

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