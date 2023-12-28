Alucra'da yüksekokul öğrencileri için moral etkinliği düzenlendi

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu'nda sınav öncesi moral etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekokulun bahçesinde organize edilen etkinlikte, farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler yanan ateş etrafında müzik eşliğinde eğlenerek final sınavları öncesi moral depoladı.

Akademik personelin de katıldığı etkinlikte öğrencilere sıcak içecek, kek ve helva ikram edildi.

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