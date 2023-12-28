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        Alucra'da yüksekokul öğrencileri için moral etkinliği düzenlendi

        Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu'nda sınav öncesi moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:51
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        Alucra'da yüksekokul öğrencileri için moral etkinliği düzenlendi
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        Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu'nda sınav öncesi moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Yüksekokulun bahçesinde organize edilen etkinlikte, farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler yanan ateş etrafında müzik eşliğinde eğlenerek final sınavları öncesi moral depoladı.

        Akademik personelin de katıldığı etkinlikte öğrencilere sıcak içecek, kek ve helva ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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