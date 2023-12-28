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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (10)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:35
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (10)
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        ÖLENAKRABALARINI GÖRELE'DE DEFNETMİŞLER

        Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada ölen 10 kişiden Kenan Cin (46) ve Erdoğan Mandal'ın (49), önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren akrabaları Ömer Mandal'ın (31) Giresun'un Görele ilçesindeki cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Dönüş yolunda yaşanan kazada hayatını kaybeden Kenan Cin ile Erdoğan Mandal'ın cenazeleri, memleketleri Giresun'a gönderildi. Cenazelerin yarın Görele ilçesine bağlı Yeşildere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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