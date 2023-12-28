Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (10)

ÖLENAKRABALARINI GÖRELE'DE DEFNETMİŞLER

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada ölen 10 kişiden Kenan Cin (46) ve Erdoğan Mandal'ın (49), önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren akrabaları Ömer Mandal'ın (31) Giresun'un Görele ilçesindeki cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Dönüş yolunda yaşanan kazada hayatını kaybeden Kenan Cin ile Erdoğan Mandal'ın cenazeleri, memleketleri Giresun'a gönderildi. Cenazelerin yarın Görele ilçesine bağlı Yeşildere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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