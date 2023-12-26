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        Odun yaktığı buzdolabında çıkan yangında ölen Alzheimer hastası, toprağa verildi

        GİRESUN'da soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verince çıkan yangında hayatını kaybeden Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:45
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        Odun yaktığı buzdolabında çıkan yangında ölen Alzheimer hastası, toprağa verildi
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        GİRESUN'da soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verince çıkan yangında hayatını kaybeden Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geld. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre; yalnız yaşadığı tek katlı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, ön otopsisinde yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz için cenaze düzenlendi. Cenazeye katılanlar, Yılmaz ailesi fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Boztekke Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Hayriye Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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