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        Giresun'da üniversite özlemi yaşayan 10 kadın üniversitelilerle derse girdi

        Giresun'un Göreli ilçesinde üniversite eğitimi alamayan kadınlar, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin davetiyle gün boyunca derslere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:56
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        Giresun'da üniversite özlemi yaşayan 10 kadın üniversitelilerle derse girdi
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        Giresun'un Göreli ilçesinde üniversite eğitimi alamayan kadınlar, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin davetiyle gün boyunca derslere katıldı.

        Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, toplumsal cinsiyet eşitliği dersi kapsamında etkinlik düzenleyerek 40-65 yaş arası 10 kadını davet etti.

        Hayatlarında ilk kez üniversite binasına giren kadınlar, taş baskı, resim, müzik gibi çeşitli dersler ile organ bağışı konulu konferansa katıldı. Kadınlar yemekhanede öğrencilerle yemek yiyip sohbet de etti.

        Etkinliğe katılan Nurcan Işkı, üniversitede beklediğinden farklı bir durumla karşılaştığını söyledi.

        Öğrencilerin okullarında çok emek harcadığını ifade eden Işkı, "Bu okulda beceriler var, öğrenciler gayretli, güzel çalışmaları var. Hiç bu kadar tahmin etmiyordum, bana sıradan bir okulmuş gibi görünüyordu ama içeriye girince daha çok bir emek ve uğraş olduğunu fark ettim." dedi.

        Işkı, çok istemesine rağmen üniversiteye gidemediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "En büyük hayalim hemşire olmaktı ama benim zamanımda kız çocukları okula gönderilmiyordu, okumayı çok istedim ama olmadı. 3 çocuğum var, inşallah onlar eğitimlerini tamamlayıp meslek sahibi olurlar. Buradan gençlere de sesleniyorum, kız çocuklarının her zaman eğitimlerini tamamlaması gerekiyor."

        Nuray Kılıç ise etkinliğe katılmadan önce Güzel Sanatlar Fakültesindeki eğitimlerle ilgili bilgisinin olmadığını kaydederek, etkinlikle müzik ve resim gibi konularda bilgiler edindiğini, okul ortamıyla ilgili güzel deneyim yaşadığını söyledi.

        Meryem Çalık da bilgiyi öğrenmek için üniversitenin çok iyi bir yer olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimiz çok çalışsın, buranın kıymetini bilsin, bizim gibi olmasınlar. Bizim zamanımızda kız çocuklarını okula göndermiyorlardı." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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