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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:12
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ö.K. ve R.A. yakalandı.

        Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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