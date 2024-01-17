Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ö.K. ve R.A. yakalandı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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