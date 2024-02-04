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        Bitexen Giresunspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:07
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        Bitexen Giresunspor-Eyüpspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Güller, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

        Alınan 1 puanın moral açısından önemli olduğunu aktaran Güller, şunları söyledi:

        "Öncelikle puan aldığımız için mutluyuz. Son 3 haftayı düşündüğümüzde alınan puan, genç oyuncularımızın moralleri için çok çok önemli. Alınan 1 puan bizim ligde kalmamıza ne kadar yardım eder onu tam bilemiyorum. Onu zaman gösterecek. Defansif yönünü iyi uygularken, ofansif anlamda da yapmamız gerekenler vardı. Bunları maalesef iyi uygulayamadık. Her şeye rağmen bizim için 1 puan çok çok önemli. "

        Güller, rakiplerini iyi analiz ettiklerini, önlemler aldıklarını vurgulayarak, "Eyüpspor'u iyi analiz etmeye çalıştık. Önlemler almaya çalıştık. Biz son haftalarda 13-16 kişi ile antrenman yapıyoruz. Bu lig çok zor. Oyuncularımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Oyuncu değiştirme şansımız az." dedi.

        - Eyüpspor cephesi

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise 3 puan almaları gereken bir karşılaşma oynadıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

        "Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Maçlar kağıt üzerinde oynanmıyor. Kağıt üzerinde üstünlüğünüzü sahada göstermeniz lazım. İlk yarıdaki pozisyonlarımızı değerlendirseydik onların savunma dirençleri kırılacaktı. Savunmayı geçemedik. Bizim açımızdan çıkarmamız gereken dersler var."

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