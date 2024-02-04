Giresun'da dere yatağında bulunan yaralı karaca kurtarıldı

Görüntüde, yayla merkezindeki iş yerlerinin olduğu bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Dereli ve Giresun belediyelerinin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu karaca, mahsur kaldığı yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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