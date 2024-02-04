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        Giresun'da dere yatağında bulunan yaralı karaca kurtarıldı

        Giresun'un Dereli ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:21
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        Giresun'da dere yatağında bulunan yaralı karaca kurtarıldı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        İlçenin Kuşluhan Mahallesi Akkaya Deresi yatağındaki karacayı fark eden vatandaşlar, durumu Dereli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Dereli ve Giresun belediyelerinin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu karaca, mahsur kaldığı yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Öte yandan Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası merkezinde yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, yayla merkezindeki iş yerlerinin olduğu bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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