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        Tersane gibi okulda öğrenciler çelik ve fiber tekne üretiyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da meslek lisesinde üretilen fiber ve çelik teknelerle öğrenciler tecrübe kazanarak geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:03
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        Tersane gibi okulda öğrenciler çelik ve fiber tekne üretiyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da meslek lisesinde üretilen fiber ve çelik teknelerle öğrenciler tecrübe kazanarak geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor.

        Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları sonucu gemi yapım atölyesi, sac ve fiber tekne üretim hangarı oluşturuldu.

        Atölyede okul öğretmenlerince ahşap CNC makinesi imal edilerek, kaynak simülatörü temin edildi. Çalışmalar sonucu 4,5 metrelik 2 fiber tekne imal edilerek satışı gerçekleştirildi. Siparişi alınan 8 metrelik kamaralı fiber teknenin imalatı ise devam ediyor.

        Sac tekne üretimi için lazer CNC makinesi alınmasıyla 12 metre uzunluğunda, 5 metre eninde 3 kamaralı ve bir salonu bulunan çelik teknenin bir süre önce imalatına başlandı.

        Öte yandan okulda son teknoloji köprü üstü simülatörü ve gemi makineleri simülatörü ile öğrenciler gerçeği aratmayan ortamlarda öğrenimlerine devam ediyor.

        Okul Müdürü Deniz Aldemir, AA muhabirine, lisede denizcilik ve gemi yapımı alanlarının olduğunu söyledi.

        Gemi yapımı atölyesinde 3 boyutlu yazıcı ile daha önce öğrencilerin maket gemi yaptığını anlatan Aldemir, "Arkadaşlarımızla görüşmeler neticesinde 'Gerçek gemi boyutlarında yapabilir miyiz?' diye düşündük. Gerekli başvurularımızı yaparak 4,5 metre fiber tekne kalıbı elde ettik." dedi.

        Aldemir, kalıbın teminiyle fiber tekne üretimine başladıklarını belirterek, bölgede kendileri dışında tekne üreten başka okul bulunmadığını ifade etti.

        Giresun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği sonucu 8 metrelik fiber tekne kalıbının temin edildiğini kaydeden Aldemir, öğretmenlerin ve öğrencilerin ekip olarak 8 metrelik teknenin üretimini sürdürdüğünü aktardı.

        - "12 metrelik tekne büyük bir proje"

        Aldemir, atölyedeki imkanların çelik tekne yapmaya daha uygun olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hangarda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ve Bakanlığımızın vermiş olduğu bütçeyle aldığımız CNC lazer kesim makinesiyle sacları kesip işleyebilmemiz neticesiyle çelik tekne işine girdik. 12 metrelik tekne büyük bir proje, bir tersanenin bize verdiği sipariş üzerine bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz."

        Öğrencilerin de gayretli ve istekli olduğunun altını çizen Aldemir, "Öğrencilerimiz burada bir nevi tersane benzeri altyapıda çalışarak kendi alanlarında yetişmiş oluyorlar. Bu, öğrenciler için büyük kazanım." ifadesini kullandı.

        Deniz Aldemir, öğrencilerin döner sermaye kapsamında her ürün başına çalıştıkları ücretleri aldığını belirtti.

        Okuldaki kaynak simülatörüyle de bilgisayar üzerinden kaynak yapan öğrencilerin eksikliklerinin daha çabuk tespit edildiğini söyleyen Aldemir, uygulamalı kaynak eğitimi sonrası işletmelere giden öğrencilerin güzel kaynak yaptıklarıyla ilgili geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

        - "Uygulamalarla çok tecrübe kazanıyoruz"

        10. sınıf öğrencisi Melih Köse ise gemi yapımında çalışarak kaynak gibi işleri öğrendiklerini ifade ederek, "Uygulamalı eğitimler sayesinde geleceğimin güvencede olduğunu biliyorum. Uygulamalarla çok tecrübe kazanıyoruz. Zaten sektörde iş imkanları geniş. Aynı zamanda üniversite hedefimiz var. Hem meslek öğrenip hem üniversite eğitimi için bu okulu tercih ettim." diye konuştu.

        Aynı sınıfta öğrenci Yunus Emre Sağlam da tersanelerde çalışmak için uygulamalı eğitimlerin kendilerine avantaj sağlayacağını düşündüğünü, okulu tercih ettiği için çok memnun olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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