Giresun'daki kuyumcu soygunuyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe merkezindeki kuyumcuda dün gerçekleştirilen maskeli ve silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan S.T, S.C. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.
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