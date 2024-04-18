Giresun'daki kuyumcu soygunuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İlçe merkezindeki kuyumcuda dün gerçekleştirilen maskeli ve silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan S.T, S.C. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edildi.

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