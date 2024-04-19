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        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövüp bagaja kilitlemiş

        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı kuyumcu soygununda gözaltına alınan 3 şüphelinin 4,5 kilo altın çaldıkları belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:40
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        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövüp bagaja kilitlemiş
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        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı kuyumcu soygununda gözaltına alınan 3 şüphelinin 4,5 kilo altın çaldıkları belirlendi. Altınların tamamı ele geçirilirken, şüphelilerin soygun öncesi gasbettikleri taksinin sürücüsünü dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak, aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi’ndeki H.G.’ye ait ‘Gündoğdu’ isimli kuyumcu dükkanında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli, silahla geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirip, aldıkları bir miktar altını, ellerindeki çantalara doldurdu. Çevrede rastgele silahla ateş eden şüpheliler, soygun öncesi gasbettikleri taksiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ve S.C. oldukları belirlenen şüpheliler, çaldıkları altınlarla yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirleyen ekipler, şüphelilere yardım eden E.B’yi de gözaltına aldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Bu arada soygun ve sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın hemen ardından kayda alınan cep telefonu görüntülerinde; iş yeri çalışanları ve çevredekilerin şüphelilerin peşinden koştuğu, bir esnafın ise gasbedilen taksinin lastiğine bıçak sapladığı, kuyumcu dükkanı sahibinin hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardığı ve taksinin ise hızla uzaklaştığı yer aldı.

        RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

        Güvenlik kamerası görüntülerinde ise yüzleri kar maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca olduğu, iş yerine girişte birinin silahla rastgele ateş ettiği, kuyumcudaki çalışanın ellerini başına doğrultarak çömeldiği ve vitrine yönelen hırsızlardan birinin altınları çantaya doldurduğu görülüyor.

        TAKSİCİYİ DARBEDİP BAGAJA ATMIŞLAR

        Çaldıkları 4,5 kilo altın ile yakalanan şüphelilerin soygun öncesi gasbettikleri taksinin sürücü Rıfkı Yavuz’u darbedip, el ve ayaklarını da bağlayarak, aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı. Yaralı sürücünün, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

        VALİ SERDENGEÇTİ’DEN KUYUMCU VE TAKSİCİYE ZİYARET

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçeye giderek, kuyumcu esnafı ve aracı gasbedilen taksiciyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, esnafın yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dinleyen Vali Serdengeçti, Bulancak halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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